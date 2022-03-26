«Все есть»: Виктория Боня прошлась по магазинам столицы и не увидела пустых стеллажей

Модель вернулась в Россию и обвинила подписчиков в обмане.

Телеведущая Виктория Боня разместила в своем микроблоге ролик, в котором поделилась кадрами с шопинга. Знаменитость прогулялась по продуктовым магазинам Москвы и вынесла свой вердикт.

Виктория долгое время находилась за границей и читала сообщения поклонников, которые жаловались модели на пустые полки в столице. Недавно Боня вернулась в Россию, чтобы забрать свой паспорт. После получения документа знаменитость отправилась за покупками.

«Ребята, все есть. И туалетная бумага, и прокладки, и носки. Что вы тут нам рассказываете, а? В Telegram кидают сообщения, что нет якобы. Магазины пустые, пустые полки в Москве. Вчера только прилетела – ничего не пустое!», – подчеркнула Боня.

Боня показала забитые продуктами прилавки и обратилась к подписчикам:

«Цены подняли, но все лежит на месте. Что это была за информация, что нечего взять?».

Напомним, ранее Виктория Боня забрала второй загранпаспорт для того, чтобы свободно перемещаться по миру. Также для этого знаменитости понадобится английская виза.

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