«Земля оказалась под арестом»: Михаил Трухин пострадал из-за мошенников

Артист внес залог за дом, но жилье так и не построили.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Михаил Трухин столкнулся с мошенничеством. Знаменитость отдал деньги за дом, который собирались возводить на арестованной земле.

Трухин снялся в новом фильме, который рассказывает об обманутых вкладчиках и строительных компаниях. Актер признался, что история киноленты близка ему. 25 лет назад Трухин сам стал жертвой мошенников.

«Я внес залог за дом в Ленинградской области, а земля оказалась под арестом. Я благодарен следователю, которому хватило терпения разрешить проблему. Спустя три года мне вернули деньги, но это были очень сложные три года…», – признался актер в беседе с 7days.ru.

«Это история про меня. Поэтому могу сказать на собственном опыте, что люди способны на отчаянные поступки в такой ситуации. Фильм именно об этом», – рассказал Трухин о новой кинокартине «Отчаянные дольщики».

На экраны фильм с участием Михаила Трухин выйдет в 2022 году.

Напомним, ранее Михаил Трухин поделился подробностями со съемок новых «Сватов».

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