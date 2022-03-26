«Мне кажется, поддатый был»: Поплавская — о Кушанашвили, который нелестно высказался об Урганте

По словам актрисы, сейчас всем лучше заняться делом.

Актриса Яна Поплавская в беседе с Teleprogramma.pro высказалась о телеведущем Отаре Кушанашвили, который ранее нелестно отозвался о своем коллеге Иване Урганте.

«Очень правильно Отар Кушанашвили сказал. Поддатый он был или не поддатый. Мне кажется, что поддатый. Он орал на том видео: «Послушайте, люди. Зачем вам Ургант? Почему он вас интересует? Займитесь своими делами». Яна Поплавская

Как отметила Яна Поплавская, ей и самой хочется спросить некоторых журналистов, которых она считает «навозными желтыми жуками», зачем они накаляют обстановку. «Лучше займитесь делом. Сейчас нелегкое время для всех людей. Психологически очень тяжело. А это ведь стравливание. Хотят, чтобы злоба и ненависть полыхала», — заявила Поплавская.

Ранее Отар Кушанашвили заявил: «Ивану Урганту на вас накакать! Я отчетливо выражаю свою мысль? Живите своей жизнью! Урганту на вас накакать! Иван Ургант заработал для своих внуков, правнуков, правнуков правнуков, правнуков правнуков правнуков правнуков».

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