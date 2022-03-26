«На русской церкви понимаете, что написали»: Яна Поплавская рассказала, что происходит в Европе

Как отметила актриса, ее подруга решила вернуться в трудные времена на родину.

Актриса Яна Поплавская в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о притеснении русских в Европе.

«Мне из Испании пишут, что там происходит. Украинские беженцы разнесли русский дом. На русской церкви понимаете, что написали. Подруга пишет, что в трудные времена русским надо быть на родине, поэтому она возвращается из Испании домой». Яна Поплавская

Как отметила Яна Поплавская, она очень возмущена некоторыми журналистами, которые перевирают информацию. В частности, недавно она опубликовала пост о друзьях, которые от нее отписываются в соцсетях, находясь за границей. Журналисты написали будто бы она говорит о семье Аллы Пугачевой и Иване Урганте, которые уехали на время из России.

«Я никогда не дружила с Галкиным. Знаю ли я его? Конечно, знаю. Мы с ним много общались. Люди не имеют читать. Мой пост был адресован одному человеку, который даже не медийный», — заметила актриса.

Напомним, что семья Аллы Пугачевой, по слухам, уже вернулась на родину. Поговаривают, что и Иван Ургант находится в России.

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