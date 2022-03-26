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«Осталось поставить еще английскую визу»: Виктория Боня получила загранпаспорт и собралась путешествовать по всему миру

Модель не хочет надолго оставаться в России.

«Осталось поставить еще английскую визу»: Виктория Боня получила загранпаспорт и собралась путешествовать по всему миру
Виктория Боня. Фото: личный архив модели

Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня заявила, что скоро сможет без проблем передвигаться по Европе и остальным странам мира. Знаменитость получила второй заграничный паспорт.

Виктория опубликовала в своих социальных сетях подтверждение того, что получила долгожданный документ.

Виктория Боня. Фото: личный архив модели
Загранпаспорт Виктории Бони. Фото: личный архив модели

Боня отметила, что собирается получить еще английскую визу. Знаменитость намерена путешествовать по всему миру.

«Получила второй загранпаспорт сегодня. Теперь осталось поставить еще английскую визу и я буду свободно перемещаться в любую точку мира. Поздравляйте», – написал в своем Telegram Боня.

«Умничка, только вперед», «Молодец! Поздравляем», «Круто, успехов вам!», «Такая красивая подпись. Поздравляю, Викуля»,  – написали поклонники модели в комментариях под фото паспорта Бони.

Напомним, ранее Виктория Боня получила американскую визу и улетела в США. Заветный документ модель смогла обрести в Черногории. Знаменитость призналась, что с трудом, но все же ей выдали желанную бумагу.

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