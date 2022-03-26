«Осталось поставить еще английскую визу»: Виктория Боня получила загранпаспорт и собралась путешествовать по всему миру

Модель не хочет надолго оставаться в России.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня заявила, что скоро сможет без проблем передвигаться по Европе и остальным странам мира. Знаменитость получила второй заграничный паспорт.

Виктория опубликовала в своих социальных сетях подтверждение того, что получила долгожданный документ.

Боня отметила, что собирается получить еще английскую визу. Знаменитость намерена путешествовать по всему миру.

«Получила второй загранпаспорт сегодня. Теперь осталось поставить еще английскую визу и я буду свободно перемещаться в любую точку мира. Поздравляйте», – написал в своем Telegram Боня.

«Умничка, только вперед», «Молодец! Поздравляем», «Круто, успехов вам!», «Такая красивая подпись. Поздравляю, Викуля», – написали поклонники модели в комментариях под фото паспорта Бони.

Напомним, ранее Виктория Боня получила американскую визу и улетела в США. Заветный документ модель смогла обрести в Черногории. Знаменитость призналась, что с трудом, но все же ей выдали желанную бумагу.

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