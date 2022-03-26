«Все, что хотел сказать – я сказал»: Илья Авербух – о «разрушении семей» на «Ледниковом периоде»

Как отметил хореограф, он не имел в виду кого-то конкретного.

Хореограф Илья Авербух в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал свои громкие слова о «разрушении семей» на «Ледниковом периоде».

«Никого конкретно я в виду не имел. Все, что хотел сказать – я сказал в этом интервью». Илья Авербух

По словам Ильи Авербуха, сейчас он готовит большое шоу, посвященное юбилею тренера Татьяны Тарасовой. «Мероприятие пройдет 15 и 16 апреля. В нем будут участвовать герои Олимпиады, а также участники нашего последнего «Ледникового периода». Они будут выступать вместе с олимпийскими чемпионами», — заявил Илья Авербух.

Ранее в интервью Ирине Безруковой Илья Авербух заявил: «Плохо отношусь к тому, что на шоу создаются пары и разрушаются семьи». При этом он не стал пояснять, о ком конкретно идет речь.

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