Добровинский объяснил, почему Юдашкин принял верное решение о продаже пентхауса в Нью-Йорке

Как отметил адвокат, рынок недвижимости в этом городе перестал быть привлекательным.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что дизайнер Валентин Юдашкин принял верное решение продать свой пентхаус в Нью-Йорке с видом на Центральный парк.

«Если Валентин Юдашкин действительно продает свой пентхаус, могу сказать, что сделать это надо было давно, так как рынок недвижимости в Нью-Йорке перестал быть привлекательным. А когда началась вся эта катавасия с BLM, недвижимость резко упала в цене». Александр Добровинский

Как отметил Добровинский, после истории вокруг движения, выступающего против расизма и насилия в отношении чернокожих, около пятисот тысяч состоятельных семей перебрались в Майами и Техас. По его мнению, Юдашкину надо было раньше выставить пентхаус на продажу.

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Напомним, что Валентин Юдашкин приобрел пентхаус в Нью-Йорке за шесть миллионов долларов в 2008 году. Сейчас он хочет выручить чуть больше восьми миллионов долларов.

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