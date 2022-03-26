Больше не Уэнсдэй Аддамс: Кристина Риччи сыграет в новом сериале Тима Бертона

Актриса ранее исполнила роль мрачной и жутко красивой девочки в фильмах «Семейка Адамс» и «Ценности семейки Аддамс».

Зарубежная артистка Кристина Риччи снимется в новом сериале Тима Бертона. Режиссер создал картину при поддержке Netflix и назвал ее «Уэнсдэй».

Напомним, что Кристина Риччи исполнила роль дочери главных героев в культовых фильмах «Семейка Аддамс» и «Ценности семейки Аддамс». Будучи подростком актриса стала Уэнсдэй Аддамс и на долгие годы полюбилась зрителю.

Поклонники Риччи даже подписали петицию, чтобы артистку взяли в новый сериал Тима Бертона. В итоге Кристина появится в киноленте, но не в том образе, в котором могли представить ее зрители.

Роль Кристины Риччи в новом сериале Тима Бертона пока не раскрывали. Однако стало известно, что актриса больше не будет Уэнсдэй Аддамс.

Саму Уэнсдэй Аддамс в многосерийном фильме сыграет актриса Дженна Ортега. Зрители увидят детективную комедию из восьми серий. Фильм расскажет об обучении дочери Гомеса и Мортиши Аддамс в академии Nevermore. Об этом сообщил nypost.com.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.