Стало известно, какие на самом деле отношения связывают Моисеева и его директора

Разбитого инсультом Бориса Моисеева снова втянули в скандал. На прошлой неделе стало известно, что певец переписал свою элитную квартиру в центре Москвы на директора Сергея Гороха. В обществе сразу заволновались. А не мог ли мужчина воспользоваться беспомощностью артиста.

Актер Станислав Садальский, в свою очередь, заявил, какие на самом деле отношения связывают Моисеева и Гороха. Он говорит, что они действительно дружат 30 лет.

«Весь постинсультный Борин период, а это точно больше десяти лет, я вижу рядом только Сергея. По моему глубокому убеждению — тот, кто рядом, тот, кто ухаживает, заботится и берет на себя решение проблем больного человека, тот и получать должен многое, — заявил артист.

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