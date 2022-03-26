«Может быть, мы не будем продлевать контракт»: Клава Кока заявила о возможности покинуть Black Star

Как отметила певица, возможно, она вообще будет скоро «воспитывать детей».

Певица Клава Кока в эфире «МУЗ-ТВ» заявила, что может в самое ближайшее время покинуть лейбл Black Star.

«Я пока не знаю, может быть, мы будем продлевать, может быть, мы не будем продлевать, может быть, я посчитаю нужным и захочу уйти вообще в другую сферу, например, воспитывать детей». Клава Кока

Как заметила Клава Кока, имя в любом случае останется за ней. По словам исполнительницы, весь бэк-каталог сейчас принадлежит лейблу.

Напомним, что Клава Кока стала сотрудничать с Black Star с 2015 года. Ранее она одержала победу в кастинге конкурса «Молодая кровь», чем и привлекла к себе внимание известного лейбла.

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