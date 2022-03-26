Уехавшая в США Малькова похвасталась новым достижением в своей жизни

Многодетная мама перебралась из Словении в Сиэтл.

На днях Светлана Малькова прилетела в США. Сначала поклонники художницы решили, что она устроила себе и троим детям отпуск. Но вскоре многодетная мама призналась, что решила начать новую жизнь.

В США Малькова обосновалась в Сиэтле, где планирует открыть художественную школу, а также выйти замуж. Накануне она купила личный автомобиль и даже намекнула о прибавлении в семье.

Теперь же Светлана похвасталась новым достижением. Ее YouTube-канал теперь смотрят 11 тысяч пользователей Сети.

«Поздравляю! Удачи вам! То ли еще будет!» — писали фанатки Мальковой в ее телеграм-канале.

Напомним, ранее актриса Анастасия Макеева заявила о том, что в своем YouTube-канале расскажет всю правду о бывшей жене своего мужа Романа Малькова.

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