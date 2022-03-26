Звезда фильма «Сумерки» ждет ребенка

Актриса, сыгравшая сестру Эдварда Каллена в киноленте «Сумерки» Эшли Грин готовится стать родительницей.

В известной саге Эшли Грин не удалось побывать в роли матери. Зато в реальной жизни актриса скоро познает радость материнства.

Вместе с мужем Полом Хури Эшли Грин впервые станут родителями. Роман с телеведущим у актрисы завязался еще в 2013 году. А в июле 2018 года пара заключила официальный брак. И только в этом году знаменитости порадовали поклонников новостью о скором пополнении в их семье. Об этом сообщил Peopletalk.

К слову, 35-летняя актриса Эшли Грин получила предложение руки и сердца еще в 2016 году. Грин рассказывала, что любила быть в статусе помолвленной, поэтому и не спешила со свадьбой.

Напомним, ранее другая актриса «Сумерек» Кристиан Стюарт рассказала, как проходит подготовка к свадьбе с Дилан Мейер. Артистка сообщила родителям о радостной новости, а они не сразу поняли, что скоро поведут дочь под венец.

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