Суточные в евро, «Мерседес» не старше трех лет: представитель Меладзе разослал в СМИ райдер певца

Представитель музыканта Валерия Меладзе прислал в СМИ райдер звездного исполнителя.
Согласно документу, популярный музыкант на гастролях готов передвигаться только на машине класса «Мерседес» не старше трех лет. Кроме того, в райдере обозначен 12-летний виски. Суточные музыкант берет исключительно в евро. Это помимо гонорара.
При этом каких-то ограничений для кого петь в райдере Валерия Меладзе нет. Деньги – не пахнут, сообщает «РЕН-ТВ».
Напомним, что недавно Валерий Меладзе объявил о своем возвращении на сцену. Ранее он позволял себе не самые лестные высказывания в адрес России.
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