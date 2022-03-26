Суточные в евро, «Мерседес» не старше трех лет: представитель Меладзе разослал в СМИ райдер певца

Музыкант, как выяснилось, готов выступить для кого угодно.

Представитель музыканта Валерия Меладзе прислал в СМИ райдер звездного исполнителя.

Согласно документу, популярный музыкант на гастролях готов передвигаться только на машине класса «Мерседес» не старше трех лет. Кроме того, в райдере обозначен 12-летний виски. Суточные музыкант берет исключительно в евро. Это помимо гонорара.

При этом каких-то ограничений для кого петь в райдере Валерия Меладзе нет. Деньги – не пахнут, сообщает «РЕН-ТВ».

Напомним, что недавно Валерий Меладзе объявил о своем возвращении на сцену. Ранее он позволял себе не самые лестные высказывания в адрес России.

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