«Вымогала у добрых людей деньги»: Макеева заявила, что расскажет всю правду о Мальковой

На днях Светлана Малькова перебралась из Словении в США. Художница обосновалась в Сиэтле, где планирует открыть свою художественную школу и выйти замуж. Обо всем этом она рассказывает в своем телеграм-канале, который создала специально для того, чтобы обсуждать бывшего мужа Романа Малькова и его нынешнюю жену Анастасию Макееву.

Актриса, в свою очередь, решила изменить тему своего YouTube-канала, который доверила своей помощнице по имени Ника.

«Добро пожаловать на официальный YouTube-канал, где будет представлена правда о Светлане Мальковой, которая два года занималась организованной травлей актрисы Анастасии Макеевой и ее семьи и даже тех, кто поддерживал актрису. Вымогала у добрых и сочувствующих людей деньги и на эти деньги путешествовала в Венецию, в Париж и в итоге укатила в Америку. Тут будет подробный рассказ о ее действиях и о ее соучастниках», — гласит подпись к описанию канала.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились летом 2020 года на даче у звезды театра. В мае 2021-го они оформила свои отношения.

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