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Алексей Мишин четырьмя словами охарактеризовал результаты на Кубке Первого канала

Тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой лично приехал на соревнования.

Алексей Мишин четырьмя словами охарактеризовал результаты на Кубке Первого канала
Алексей Мишин. Фото: Global Look Press

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, которых занимается с такими звездами, как Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Михаил Коляда, описал одной фразой результаты прыжкового турнира на Кубке Первого канала.

Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Журналисты не упустили возможности поинтересоваться у Алексея Мишина происходящим. Они спросили, как ему данный старт.

«Мне нравится больше финиш».

Алексей Мишин

Напомним, что Кубок Первого канала стартовал в Саранске. В прыжковом турнире команда Анны Щербаковой обыграла команду Марка Кондратюка со счетом 3:2. В индивидуальном турнире победил сам Кондратюк, исполнив каскад с двумя четверными сальховами. Соревнования продлялся до 27 марта.

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Тэги

Алексей МишинАнна ЩербаковаЕлизавета ТуктамышеваМарк КондратюкСаранск