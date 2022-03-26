Алексей Мишин четырьмя словами охарактеризовал результаты на Кубке Первого канала

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, которых занимается с такими звездами, как Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Михаил Коляда, описал одной фразой результаты прыжкового турнира на Кубке Первого канала.

Журналисты не упустили возможности поинтересоваться у Алексея Мишина происходящим. Они спросили, как ему данный старт.

«Мне нравится больше финиш». Алексей Мишин

Напомним, что Кубок Первого канала стартовал в Саранске. В прыжковом турнире команда Анны Щербаковой обыграла команду Марка Кондратюка со счетом 3:2. В индивидуальном турнире победил сам Кондратюк, исполнив каскад с двумя четверными сальховами. Соревнования продлялся до 27 марта.

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