«Часто приезжают к нам»: Евгений Плющенко высказался о своих пасынках

Фигурист и муж Яны Рудковской – Евгений Плющенко – счастлив в браке и воспитывает двоих сыновей. Помимо Александра и Арсения, у спортсмена есть еще наследник от первого брака и дети его возлюбленной.

К слову, Плющенко относится ко всем мальчикам с теплотой и отцовской любовью.

«Самое большое достижение — мои дети. Мои три сына. Егор, Санек, Арсюша. Сыновья Яны уже совсем большие, им 18 и 19 лет. Оба живут отдельно, но часто приезжают к нам. Учатся в МГИМО, умные, самостоятельные», – рассказал Евгений Плющенко.

Евгений заявил, что в будущем планирует понянчить дочерей.

«Мне всегда хотелось иметь большую семью, вот честно. Из своей семьи я в 11 лет уехал в Питер, родителей долгое время не было рядом. Тяжело пришлось. Жрать нечего, постоянно один. На тренировках покатался — и все, снова один, у старших своя компания. Может быть, я сейчас просто пытаюсь все это компенсировать?», – признался Евгений в беседе с Russian.rt.com.

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