«Пускай поет в польских и литовских барах на русском языке»: Запашный высказался о Барских

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что украинский певец Макс Барских самый настоящий говнюк, которого ни в коем случае нельзя пускать в Россию.

По словам Эдгарда Запашных, Россия не должна ни под каким предлогом пускать в страну таких артистов, которые наговорили много гадостей. Даже если Макс Барских начнет просить прощения, сообщает 5-tv.ru.

«Пускай поет в польских и литовских барах на русском языке, потому что ни на каком другом языке он никому не нужен!» Эдгард Запашный

Напомним, что директор Макса Барских Кирилл Фельдман не так давно заявил, что его подопечный готов спеть для русских «за большие деньги». При этом он заметил, что Барских должен понимать перед кем ему придется открывать рот.

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