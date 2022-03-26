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«У Оли комплексы?»: Бузову захейтили в Сети за странную выходку

Накануне ведущая отметила день рождения мамы без младшей сестры.

«У Оли комплексы?»: Бузову захейтили в Сети за странную выходку
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Накануне мама Ольги Бузовой Ирина Александровна отмечала свой день рождения. В честь личного праздника поющая ведущая организовала для мамы целую программу: сначала они сходили в театр, а после поужинали в дорогом ресторане.

А вот про младшую сестру Анну забыла. Это заметили пользователи Сети, которые оставили свои комментарии в телеграм-канале блондинки.

«Где Аня? У Оли комплексы? Пытается для родителей быть лучше, чем сестра? Оля, похоже, вычеркнула Аню из жизни… Странно все это»— писали фолловеры.

Напомним, что без младшей сестры Ольга Бузова отметила и свой день рождения в январе этого года. Черная кошка между сестрами пробежала после того, как Бузова-старшая заявила, что помогла Анне купить квартиру.

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Анна БузоваБузова день рожденияБузова личная жизньОльга Бузова