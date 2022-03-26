Лучшие друзья: Рита Дакота похвасталась идиллией в отношениях дочери и своего избранника

Исполнительница Рита Дакота опубликовала в личном микроблоге ролик, в котором показала общение своего возлюбленного Федора Белогая и дочери Мии.

Фед, как называет клипмейкера Рита, по-настоящему полюбил наследницу певицы от первого брака. Новый избранник Дакоты принял малышку Мию, как родную. У Белогая нет своих детей. Зато ему удается быть отличным папой на дочери Дакоты.

Недавно Рита Дакота вернулась из больницы. После продолжительного лечения артистка восстанавливается дома с родными. Во время семейных посиделок исполнительница запечатлела, как сильно подружись Федор и Мия. Дочь Риты нежно обнимала Белогая, пока тот валялся в постели.

«Моя дочка от первого брака и мой любимый мужчина…», – такую подпись сделала Рита к ролику с участием родных людей.

Напомним, ранее Рита Дакота порассуждала на тему отношений. Знаменитость заметила, что в последнее время пары снова стали расходиться. Певица вспомнила, что недавно сама чуть не потеряла любимого человека.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.