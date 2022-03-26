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«Это опрометчиво»: Калягин назвал излишней эмоциональностью побег Хаматовой в Латвию

По словам председателя Союза театральных деятелей, неприлично сейчас покидать страну.

«Это опрометчиво»: Калягин назвал излишней эмоциональностью побег Хаматовой в Латвию
Александр Калягин. Фото: Global Look Press

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал излишней эмоциональностью побег актрисы Чулпан Хаматовой в Латвию.

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Как отметил Александр Калягин, сейчас уезжать из России – неприлично. При этом он заметил, что это личное дело Хаматовой, как поступать в сложившейся ситуации, сообщает «Комсомольская правда».

«Я имею в виду совесть и принципы, которыми нужно руководствоваться, и других слов подобрать не могу. Люди, которые не разобрались, но тут же вынесли свое громкое решение. Это опрометчиво».

Александр Калягин

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию. Она уже нашла себе работу в одном из театров страны. Живет звезда недалеко от Риги в экопоселке вместе со своими детьми.

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