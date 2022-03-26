Без штанов: Наталья Рудова прямо на улице сверкнула прелестями фигуры

Героиня шоу «Звезды в Африке», актриса Наталья Рудова сейчас переживает новую волну популярности – проект в самом разгаре на ТНТ, девушка довольно отважно сражается за еду в Лимпопо, а также мастерски строит заговоры.

Сама знаменитость уже давно в Москве и приступила к работе над новым сериалом с Павлом Прилучным в главной роли. И после окончания смены счастливая и довольная собой порезвилась на улице, не переодевшись.

На красотке было очень маленькое черное платье, поверх которого она надела свою куртку. Верхний слой оказался длиннее нижнего слоя одежды, и со стороны легко подумать, что Рудова вышла прогуляться, позабыв надеть штаны.

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