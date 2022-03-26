«Надо что-то делать, товарищи!»: Рудковская рассказала, сколько денег отдала за шесть пачек бумаги

По словам продюсера, она надеется, что это временное явление.

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграм» сообщила, что была неприятно удивлена ценам на бумагу в России. Ей пришлось серьезно раскошелиться.

«Напряженка и ценник! Шесть пачек Sveto Copy сегодня на Ozon я купила за 6049 рублей! Не, ну надо с этим что-то делать, товарищи!». Яна Рудковская

По словам Яны Рудковской, она надеется, что в самое ближайшее время ситуация исправится. «Надеюсь, что это временное явление», — заметила жена фигуриста Евгения Плющенко.

Напомним, что в России сложилась непростая ситуация с офисной бумагой для печати. Цены на нее взлетели за последний месяц в несколько раз.

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