«Надо что-то делать, товарищи!»: Рудковская рассказала, сколько денег отдала за шесть пачек бумаги

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграм» сообщила, что была неприятно удивлена ценам на бумагу в России. Ей пришлось серьезно раскошелиться.
«Напряженка и ценник! Шесть пачек Sveto Copy сегодня на Ozon я купила за 6049 рублей! Не, ну надо с этим что-то делать, товарищи!».
По словам Яны Рудковской, она надеется, что в самое ближайшее время ситуация исправится. «Надеюсь, что это временное явление», — заметила жена фигуриста Евгения Плющенко.
Напомним, что в России сложилась непростая ситуация с офисной бумагой для печати. Цены на нее взлетели за последний месяц в несколько раз.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.