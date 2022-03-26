Новости шоу-бизнеса: Галкин в Израиле стал переводчиком, какая недвижимость есть у Пугачевой за границей, огромные и не очень долги звезд перед государством

Кто из звезд и сколько задолжал государству, в чем особенность Лизы и Гарри Галкиных, какой недвижимостью владеет Пугачева за границей и участвует ли Алексей Воробьев в «Маске» — эти и другие горячие темы дня, которые интересовали наших читателей 25 марта.

«Звездные» дети Пугачевой и Галкина

Брат Максима Галкина и деверь Аллы Пугачевой Дмитрий Галкин дал большое интервью, в котором рассказал много интересного про звездное семейство. В частности, он поведал об особенностях детей примадонны и шоумена – восьмилетних Лизе и Гарри Галкиных.

От племянников дядя в восторге: «Необычные дети, красивые, звездные в хорошем смысле. Если собирается много взрослых людей, то Гарри и Лиза ведут себя очень скромно. А среди своих — живые, активные».

Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь

Как ни в чем ни бывало Валерий Меладзе вышел на связь в Сети. Правда, после долгой паузы. «Начинаем работать!», — заявил музыкант. Правда, неизвестно, из какой страны он объявился – на фоне массового исхода звезды не удосуживались раскрывать, куда улетают. Известно, что старшая дочь Меладзе Инга сейчас в Грузии, например.

Какая недвижимость принадлежит Пугачевой за границей

Алла Пугачева владеет недвижимостью за рубежом. Причем, как заверили журналисты YouTube-проекта «Одна минута», у нее целая коллекция роскошных апартаментов за пределами России.

Утверждается, что у примадонны — квартира в Кесарии на севере Израиля, также дача под Варной в Болгарии, где она, правда, бывает редко. Неофициально поговаривают, что звезда – собственник двух 30-этажных башен в Майами.

Галкин в Израиле работает для Пугачевой переводчиком

Как говорят друзья и знакомые семьи Галкина и Пугачевой, Максим в Израиле устроился работать переводчиком для своей жены Аллы. Сама примадонна с языками на «вы», а вот шоумен – полиглот. Он знает немецкий, английский и французский. Дети Гарри и Лиза Галкины тоже преуспели в иностранных языках.

Анна Нетребко возвращается на сцену

Представитель оперной дивы Анны Нетребко Максим Берин объявил о возобновлении карьеры звезды. Она выздоровела, восстановилась и теперь с новыми силами возвращается на сцену.

По его словам, у дивы запланировано огромное количество выступлений. А контракты, которые были прекращены после событий на Украине, не повлияли на концертный график.

Алексей Воробьев – участник «Маски»?

На шоу «Маска», третий сезон которого бьет рейтинги на НТВ, есть персонаж Монстрик. И в нем члены жюри подозревают Алексея Воробьева, певца, актера и телеведущего. Музыкант поразмышлял на эту тему в интервью сайту Teleprogramma.pro.

Оказалось, что за проектом он не следит. Почему – не объяснил. Да и какого-либо четкого ответа о своем участии не дал. Поэтому интрига продолжает сохраняться.

Звезды-должники

Звезды – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Долги накапливать они умеют впечатляющие. Юлия Барановская, Кристина Асмус, Анастасия Волочкова, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров и Гоша Куценко – эти и многие другие селебрити должны государству многие тысячи рублей. В случае неуплаты долгов и передачи их взыскания в службу судебных приставов знаменитости просто-напросто рискуют не вылететь за границу.

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