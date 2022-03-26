На дальних берегах: Клава Кока появилась за границей без штанов

Певица покинула страну и теперь щеголяет без одежды.

Звезда сцены Клава Кока, как многие знаменитости, сейчас находится за границей. Надолго ли девушка покинула страну, неизвестно, но в своем микроблоге красотка показывает размеренную и счастливую жизнь отпускницы.

На новом фото Клава Кока показала себя без штанов. Красотка расположилась на берегу Персидского залива в Дубае, подставив свои телеса арабскому солнышку. «За вас!», — подняла бокал апельсинового фреша Клава.

Ранее из отпуска вернулись Наталья Подольская и Владимир Пресняков. В отличие от Клавы, супруги отдыхали в Сочи.

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