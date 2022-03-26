За долларовый гонорар: украинский патриот Макс Барских готов прилететь в Россию, чтобы дать концерт

Певец ранее яростно поливал грязью страну, а теперь размышляет о корпоративе.

Украинский певец Макс Барских, настоящее имя которого Николай Бортник, вмиг передумал ненавидеть Россию и всех местных поклонников, когда речь зашла о долларовом гонораре, который посулили ему за корпоратив.

Об этом стало известно из спецрепортажа телеканала Рен-ТВ. Журналисты позвонили директору певца Кириллу Фельдману под видом заказчиков и предложили выступить на корпоративе российского бизнесмена за долларовый гонорар.

«В принципе можно было бы организовать, но опять же мы должны понимать, что это за люди», – отметил в разговоре с журналистами директор Барских.

Значит ли это, что Барских снова переобулся, или его директор просто не в курсе, что музыкант громко «хлопнул дверью» в России, неизвестно.

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