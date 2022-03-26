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«Маски и шелуха слетели»: Вика Цыганова посоветовала уехавшим из России звездам не возвращаться

Певица считает, что талантливая молодежь быстро займет место уехавших медиаперсон.

«Маски и шелуха слетели»: Вика Цыганова посоветовала уехавшим из России звездам не возвращаться
Вика Цыганова. Фото: Global Look Press

В конце февраля – начале марта из России уехали многие звезды. Иван Ургант, Алла Пугачева, Ксения Собчак, Рената Литвинова и ярд других медиаперсон. Многие из них утверждают, что вернутся, как только закончится отпуск. Хотя большинство пользователей Сети не верит в искренность их признаний.

Певица Вика Цыганова порекомендовала им не возвращаться в Россию. По мнению артистки, вскоре места уехавших займут молодые, по-настоящему талантливые и любящие свою страну исполнители.

«Маски и вся шелуха слетели, сорваны. Много уезжает артистов. А были ли они артистами, эти люди? Они здесь кормились, здесь получали деньги, любовь зрительскую, овации…  Ариведерчи, господа! Идите и не возвращайтесь. Баба с возу — кобыле легче»,- цитирует Цыганову «Пятый канал».

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