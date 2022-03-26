Камера! Мотор! Юлия Михалкова в жилетке без пуш-ап блеснула красивым декольте в кадре

Актриса предстала в роли режиссера на площадке.

Актриса и экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась кадрами со съемочной площадки, на которых выступает в качестве режиссера. Красавица облачилась в белоснежный костюм-тройку и позировала с рупором.

Михалкова красиво акцентировала внимание на декольте без пуш-ап – жилетка с халтером на шее позволила подчеркнуть прелести фигуры. К слову, именно такие штрихи в нарядах выигрышны для актрисы, отмечала ранее стилист Анна Дубинина.

«Так как у нее очень красивая фигура: есть округлости, тонкая талия, в своих образах она делает акценты на линии декольте, приталенные силуэты, все это выигрышно демонстрирует красивую внешность», — комментировала стиль Михалковой эксперт.

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