«Эти перемены подвели нас к рождению ребенка»: Джанабаева – о появлении дочери

Экс-звезда «ВИА Гры» Альбина Джанабаева – многодетная мать. Певица родила мужу Валерию Меладзе троих детей – у них два сына и маленькая дочка, которая появилась на свет в апреле 2021 года.

Появление ребенка для пары стало счастливым и долгожданным событием. Оба родителя с головой ушли в заботы о крохе, начали даже вести «мамский» блог, где поровну делят обязанности. Такая гармония в семье стала возможна благодаря осознанности, с которой и мама, и папа стали родителями.

«Я почувствовала в себе перемены раньше. И, возможно, именно эти перемены подвели нас к рождению ребенка. Я считаю, что они «вырастили» меня, и к появлению третьего ребенка мы подошли абсолютно готовыми и без лишних стрессов», — рассказала певица в интервью журналу «ТН Звезды».

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