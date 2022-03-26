«Пусть в Юрмале греется «пятая колонна»: Шукшина высказалась о «запретном списке» Латвии

На днях Латвия предоставила список звезд, которым отныне запрещен въезд в страну. В него попала и актриса Мария Шукшина. В целом, в прибалтийском государстве не желают видеть порядка 30 деятелей культуры.

«В страну, которая первая в Евросоюзе ввела запрет на использование главного символа нашей Победы — георгиевской ленточки, — и где поклонники латышского легиона СС проводят традиционное шествие, я и сама не собиралась… Пусть на пляжах Юрмалы теперь греется «пятая колонна», — заявила заслуженная артистка РФ в своем телеграм-канале.

Напомним, недавно актриса Мария Шукшина сравнила уехавших из России звезд с рептилиями, которые «мечутся, шипят и расползаются».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.