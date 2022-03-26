«Заработала слишком много денег»: экс-солистка Artik&Asti Анна Дзюба объяснила свой уход из группы

Уже несколько месяцев в популярном дуэте - новая вокалистка.

Последние месяцы 2021 года для украинского дуэта Artik&Asti стали турбулентными. Проект покинула певица Анна Дзюба, которую все привыкли именовать Asti. В причинах такого решения до сих пор многие путаются, превалирует версия о конфликте между солистами.

Телеканал «МУЗ-ТВ» снял документальный фильм «Контракт окончен. Есть ли жизнь после лейбла?», в котором среди прочих звезд рассказали об Анне Дзюбе. Девушка прокомментировала свой уход из группы журналистам.

«Либо я заработала слишком много денег и решила всех бросить, либо меня увел муж и так далее. Это все неправда, это было мое желание», — объяснила певица.

О том, что между Анной и ее напарником, продюсером группы Артемом Умрихиным, не было конфликта, поведал музыкант Артем Качер, который записал с дуэтом хит «Грустный дэнс». «Аня очень близкий человек для самого Артика», — подчеркнул певец.

Напомним, что место Анны в группе заняла певица Севиль Велиева. Новую солистку Умрихин представил в начале 2022 года.

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