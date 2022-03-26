«Павел Дуров! Help!»: отчаявшаяся Ольга Бузова обратилась к создателю Telegram, вымаливая маски

Звезда уже много времени выходит на связь в Сети с «голым» лицом.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своих соцсетях много лет использует различные фильтры и маски, чтобы выходить на связь с подписчиками красивой. Ее не раз критиковали за перебор с фотошопом, но артистка не внимала хейту.

Сейчас звезда перебралась в Telegram, активно ведет там свой канал и регулярно сокрушается о том, что здесь нет возможности «фильтровать» свою внешность. Силы певицы на исходе, она в отчаянии и потому решила обратиться к создателю приложения, россиянину Павлу Дурову, вымаливая маски. В ход пошли даже манипуляции ребенком.

Бузова подначила даже сына своей подруги Семена: «Сем, попроси Павла Дурова сделать маски в Телеграм-канале, может, он детей услышит».

И чуть позже написала: «Павел Дуров! Help!».

Возможно ли появление такой опции в Telegram, еще неизвестно, и будет ли услышана просьба Бузовой, тоже покажет время. Но наверняка многие Интернет-дивы с появлением фильтров выдохнули бы с облегчением.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!