«Моя мечта»: старший сын уехавшей в США Мальковой признался, чего хочет на самом деле

Андрей Мальков живет с отцом и мачехой в Москве.

Недавно Светлана Малькова перебралась из Словении в США. Многодетная мама решила жить в Сиэтле, где планирует открыть собственный бизнес и выйти замуж. Вместе с ней в Америку поехали и трое младших детей.

А тем временем старший сын Мальковых, 17-летний Андрей, живет в Москве с отцом и мачехой Анастасией Макеевой. Накануне он озвучил свою мечту.

«Моя мечта – аквариум в стене в доме. Подводный мир – это отдельное искусство», — написал Мальков в своем телеграм-канале.

Напомним, на днях стало известно, что Роман Мальков будет платить троим детям алименты в размере 15 700 рублей. Тем временем иск, в котором бизнесмен требовал, чтобы Светлана платила старшему сыну, суд не удовлетворил.

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