Любит ошеломлять? Почему Клава Кока выбирает откровенные и провокационные наряды

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Хочешь» Клава Кока, настоящее имя которой – Клавдия Высокова, сегодня – одна из самых популярных и востребованных певиц. Чтобы ее появления на публике были более яркими и запоминающимися, она выбирает наряды «на грани».

Минимум одежды помогает Клаве демонстрировать красоту ее кожи и изгибов, а различные детали и аксессуары подчеркивают ее тягу к оригинальности. Стилист Анна Дубинина объясняет, что неординарность присуща многим звездам, а Клаве Коке – особенно сильно. И назвать его можно как творческий стиль с элементами драмы.

«Клава Кока выбирает в своем стиле некую эпатажность, чтобы держать зрителя в возможном напряжении, удивлении, чтобы зритель никогда не мог догадаться, а в чем же она сегодня появится на концерте», — объяснила стилист сайту «Комсомольская правда».

А вот в жизни Клава Кока не менее яркая, но более сдержанная. Она выбирает casual, но необычного кроя.

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