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Вернулся Ургант, вернется и шоу? Отец телеведущего рассказал, когда возобновится «Вечерний Ургант»

На Первом канале юмористическая программа уже давно не выходит в эфир.

Вернулся Ургант, вернется и шоу? Отец телеведущего рассказал, когда возобновится «Вечерний Ургант»
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

За последний месяц из эфира исчезли многие развлекательные передачи, включая шоу «Вечерний Ургант». Ведущий передачи Иван Ургант тоже покинул страну, предпочтя России в эти дни Израиль. В Сети пошли слухи, что шоумен в проект уже не вернется, а его заменит другой юморист – Гарик Мартиросян.

Иван Ургант принимает в гостях Ольгу Бузову. Кадр из шоу «Вечерний Ургант» / Первый канал

Не умолкают и разговоры о том, когда в эфире возобновится «Вечерний Ургант». Свет на этот вопрос пролил отец шоумена, актер Андрей Ургант. Он сослался на руководство телеканала, мол, они знают это лучше.

«Я думаю, сам Иван тоже не знает. Ему не обязаны докладывать. Он же не руководитель канала. Но я полагаю, что программа не идет, может, потому что время трудное. О чем шутить? Пока все не пройдет, грех смеяться и развлекаться», — сказал Ургант-старший в интервью «Комсомольской правде».

Ранее Андрей Ургант рассказал, где на самом деле сейчас находится его сын. По его словам, он уже не в Израиле.

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