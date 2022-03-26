«Округлости, талия, акценты на декольте»: Юлия Михалкова на публике предпочитает хвастаться достоинствами фигуры

Экс-звезда проекта «Уральские пельмени», актриса Юлия Михалкова для многих своих поклонников стала иконой стиля. Девушка обладает яркой внешностью и предпочитает подчеркивать достоинства своей красивой фигуры на публике. Ее стиль оценила фэшн-эксперт Анна Дубинина.

«Юлия прекрасно понимает все плюсы своей внешности, и умело их использует как в жизни, так и на сцене. Так как у нее очень красивая фигура: есть округлости, тонкая талия, в своих образах она делает акценты на линии декольте, приталенные силуэты, все это выигрышно демонстрирует красивую внешность, — рассказала стилист «Комсомольской правде».

Для выходов в свет красотка Михалкова предпочитает классический стиль и минимум экспериментов в одежде как с фасонами, так и с цветом. А вот в повседневности выбирает casual – простые футболки базовых оттенков, джогеры, дутые пуховики.

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