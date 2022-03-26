«С ума посходили?»: отец Ивана Урганта проговорился, где на самом деле сейчас находится телеведущий

Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Ксения Собчак, Иван Ургант, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова – эти и многие другие звезды в феврале и марте покинули страну на фоне украинских событий. Кто-то сделал это молча, кто-то попытался объяснить, зачем скрылся за границей. Ведущий Первого канала Иван Ургант в числе первых покинул страну, а затем вышел на связь, отметив, что вернется.

Накануне стало известно, где на самом деле сейчас находится Иван Ургант. Об этом проговорился его отец, актер Андрей Ургант. Исходя из его признания, телеведущий уже вернулся в Россию.

«Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили?», — отреагировал Ургант-старший в интервью «Комсомольской правде».

При этом, ведущий «Вечернего Урганта» несколько недель жил в Израиле. Он выходил на связь оттуда и высказался о том, что его «отпустили в отпуск», но он «возьмет и вернется». При этом известно, что еще в 2018 году он прошел процедуру репатриации и получил израильский паспорт.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!