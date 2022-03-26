Купальника даже не видно: Клава Кока блеснула лоснистыми бедрами на фоне Дубая

Многие звезды с февраля покинули Россию, чтобы скрыться за границей. Для кого-то настало время отпуска, некоторые и вовсе не посчитали нужным объясниться, а кто-то отмалчивается.

Певица Клава Кока тоже скрылась на чужбине. Через Казахстан красотка отправилась в Дубай и теперь греется под жарким арабским солнышком. Она делится кадрами своего отпуска и выбирает активный отдых.

Накануне она попыталась покататься на вейкборде. Позируя себе для селфи, красотка блеснула лоснистыми бедрами. При этом, звезда запечатлела себя так оригинально, что кроме жилета на ней не оказалось в кадре ничего.

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