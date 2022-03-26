Правильный перекус: как приготовить бутерброды с крем-сыром
Видео
Что можно сделать на балконе: три крутые идеи
Видео

Купальника даже не видно: Клава Кока блеснула лоснистыми бедрами на фоне Дубая

Певица покинула Россию и наслаждается гостеприимством Арабских Эмиратов.

Купальника даже не видно: Клава Кока блеснула лоснистыми бедрами на фоне Дубая
Клава Кока. Фото: соцсети

Многие звезды с февраля покинули Россию, чтобы скрыться за границей. Для кого-то настало время отпуска, некоторые и вовсе не посчитали нужным объясниться, а кто-то отмалчивается.

Певица Клава Кока тоже скрылась на чужбине. Через Казахстан красотка отправилась в Дубай и теперь греется под жарким арабским солнышком. Она делится кадрами своего отпуска и выбирает активный отдых.

Клава Кока. Фото: соцсети

Накануне она попыталась покататься на вейкборде. Позируя себе для селфи, красотка блеснула лоснистыми бедрами. При этом, звезда запечатлела себя так оригинально, что кроме жилета на ней не оказалось в кадре ничего.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Клава КокаКлава Кока новостиКлава Кока последние новостиНовости googleновости шоу-бизнеса