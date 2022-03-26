Выгулять новую прическу с челочкой: Волочкова предстала в белом мини-платье с кружевными рукавами и черных сапогах

Балерина сменила имидж и теперь активно демонстрирует короткую стрижку.

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова успевает не только выступать на сцене – у нее собственная балетная программа, но и участвовать в ток-шоу, где разбирает собственные проблемы и обсуждает вопросы звезд.

Накануне она снова отправилась на съемки и показала подписчикам, как нарядилась для выхода в свет.

Балерина облачилась в белое мини-платье с деталями в виде кружевных рукавов, на пуговицах и с накладными карманами.

Дополнила образ черная обувь – высокие сапоги. Анастасия на днях сменила имидж, подстриглась и сделала челку, и теперь подчеркивает свою короткую стрижку явно.

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