Мокрые изгибы: Юлия Ефимова в розовом бикини изящно оседлала фламинго в бассейне

Красавица-пловчиха в Майами решила хорошо и красиво отдохнуть.

Звезда отечественного плавания Юлия Ефимова нечасто балует подписчиков в Сети фотографиями в бикини. Девушка проживает в Майами, где наслаждается пляжным отдыхом, но желаемого фолловерами контента не публикует.

В новой публикации красотка решила сделать исключение. Она поделилась фотографией из бассейна, на которой позирует верхом на фламинго. «Золотая рыбка» российского плавания только что вынырнула из воды и, оседлав надувной атрибут, изящно изогнулась под лучами солнышка.

Напомним, Юлия Ефимова – дважды вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, в ее активе две и бронзовая медаль. Кроме того, пловчиха — шестикратная чемпионка мира и семь раз одерживала победу на чемпионатах Европы.

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