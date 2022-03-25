«Ты в подгузниках сидишь?»: Пушкин захейтил смущенного Даву за его инфантильность

Давид Манукян пришел рассказать о себе на YouTube-шоу «Ночной контакт», но нарвался на откровенный троллинг его ведущего Кости Пушкина.

Он сходу назвал его «водянистым», заявил, что тот «дискредитировал» почти всех, кто с ним сотрудничал. А потом высмеял его за инфантильность.

Коллега Кости Пушкина Стас Ярушин предложил Давиду Манукяну игру, отвечая на вопросы. И когда речь зашла о любви к сладкому и мультикам, блогер честно сказал, что обожает и то, и другое.

«Ты и мультики смотришь, ты и сладкое ешь. Ты что сейчас и в подгузниках сидишь?» — наехал на Манукяна Пушкин.

Дава сильно смутился, не смог ничего ответить ведущему. А потом признался еще и в том, что любит бегать по лужам в дождь. «Ты на лужах сидишь», — резюмировал Костя.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.