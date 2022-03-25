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«Ты в подгузниках сидишь?»: Пушкин захейтил смущенного Даву за его инфантильность

Экс-бойфренд Ольги Бузовой явно не ожидал такого приема на «Ночном контакте».

«Ты в подгузниках сидишь?»: Пушкин захейтил смущенного Даву за его инфантильность
Дава. Фото: Global Look Press

Давид Манукян пришел рассказать о себе на YouTube-шоу «Ночной контакт», но нарвался на откровенный троллинг его ведущего Кости Пушкина.

Он сходу назвал его «водянистым», заявил, что тот «дискредитировал» почти всех, кто с ним сотрудничал. А потом высмеял его за инфантильность.

Дава и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Коллега Кости Пушкина Стас Ярушин предложил Давиду Манукяну игру, отвечая на вопросы. И когда речь зашла о любви к сладкому и мультикам, блогер честно сказал, что обожает и то, и другое.

«Ты и мультики смотришь, ты и сладкое ешь. Ты что сейчас и в подгузниках сидишь?» — наехал на Манукяна Пушкин.

Дава сильно смутился, не смог ничего ответить ведущему. А потом признался еще и в том, что любит бегать по лужам в дождь. «Ты на лужах сидишь», — резюмировал Костя.

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