«Ты в подгузниках сидишь?»: Пушкин захейтил смущенного Даву за его инфантильность

Давид Манукян пришел рассказать о себе на YouTube-шоу «Ночной контакт», но нарвался на откровенный троллинг его ведущего Кости Пушкина.
Он сходу назвал его «водянистым», заявил, что тот «дискредитировал» почти всех, кто с ним сотрудничал. А потом высмеял его за инфантильность.
Коллега Кости Пушкина Стас Ярушин предложил Давиду Манукяну игру, отвечая на вопросы. И когда речь зашла о любви к сладкому и мультикам, блогер честно сказал, что обожает и то, и другое.
«Ты и мультики смотришь, ты и сладкое ешь. Ты что сейчас и в подгузниках сидишь?» — наехал на Манукяна Пушкин.
Дава сильно смутился, не смог ничего ответить ведущему. А потом признался еще и в том, что любит бегать по лужам в дождь. «Ты на лужах сидишь», — резюмировал Костя.
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