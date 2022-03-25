Это просто бездействие! Хакамада объяснила, как прекратить фокусироваться на проблемах

Ирина Хакамада рассказала в своем телеграм-канале, как прекратить фокусироваться на своих проблемах.

Коуч заметила, что некоторые люди только этим и занимаются – замечают во всем окружающем проблемы. Чаще всего, это слабые люди, которые пытаются таким образом уходить от необходимости выбора.

«Если он во всем видит проблемы — это значит, что он оправдывает свое бездействие. Это значит, что надо разобраться в проблеме. И фокусируясь на проблеме, он не делает ничего, кроме обыденной рутины и потом вся его жизнь превращается в обыденную рутину», — описала таких людей Хакамада.

Знаменитость считает, что на проблемах нужно не фокусироваться, а превращать их в план действий, который выведет тебя из сложностей.

«Я не ищу проблему, я вижу проблему, и она в ту же секунду превращается в план решения определенных задач, если я хочу эту проблему решить. Если я не хочу, то для меня тоже нет проблем, потому что я не хочу ее решать», — сказала Хакамада.

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