Живот выпирает, юбка трещит по швам! Располневшая Бузова предстала перед людьми в неприглядном виде

Ольга Бузова выставила в своем телеграм-канале видеоролик, в котором проанонсировала новый проект канала «Пятница!» со своим участием.

В ролике звезда предстает в облегающем топе и юбке, которая буквально трещала по швам и складывалась в морщины из-за того, что была подобрана не по размеру.

Кроме того, одежда сильно подчеркнула округлившийся живот Бузовой. Многие фолловеры даже заподозрили, что певица беременна.

«Ты беременна или поправилась?», «Беременна», «Поправилась Оленька», «Могу сказать только одно. Сними эту юбку немедленно! Надо же, как одежда может испортить фигуру», «Олечка, ты очень отекла и поправилась», «Кто еще заметил круглый живот?», «Чего она так поправилась?» — написали люди в канале Ольги Бузовой.

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