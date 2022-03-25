Рот раскрыла, ладошки разбросала: дочь Асмус заснула прямо во время показа фильма мамы

Кристина Асмус появилась на показе фильма со своим участием с дочкой Настей Харламовой. Во время демонстрации картины малышка заснула сладким сном.

Актриса не стала скрывать этого факта от публики и даже выставила в социальные сети фото наследницы с открытым ртом и разбросанными ладошками. Звезда как могла оправдалась.

«Настя в шоке. Ей очень понравился фильм. Ладно-ладно, у нее сегодня была школа, потом еще поход в театр, на фильм уже не было сил», — написала в личном блоге Кристина Асмус.

Экс-жена Гарика Харламова заявила, что лично ей очень нравится фильм. «Легкий, добрый, смешной, глубокий, нежный», — описала ленту артистка.

Знаменитость напомнила, что картина с ее и Милоша Биковича участием показывают сейчас в кинотеатрах России и Сербии.

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