Сверкающее и облегающее: Виктория Лопырева в платье российского бренда появилась на Арабской неделе моды

Телеведущая Виктория Лопырева разместила в личном микроблоге ролик, в котором эффектно прошлась по подиуму в переливающемся платье.

Лопырева подчеркнула стройность нарядом с длинным шлейфом, создающим эффект жидкого серебра. Именно в таком цвете было представлено платье Виктории на Арабской неделе моды.

«Приехала на Арабскую неделю моды поддержать нашу девушку из Дагестана. Бренд называется Humariff. На мне платье тоже от нее. Как вам?» — поинтересовалась модель.

Виктория дополнила платье без рукавов от российского дизайнера полупрозрачными туфлями с открытым мысом. Блондинка придала волосам легкую завивку и вышла на ковровую дорожку. Белоснежная полоска завершила нарядный образ модели, став акцентным пятном аутфита.

«Нет слов, это восхитительно», «Хорошая идея платья и прическа очень красивая!», «Обворожительная», — написали поклонники Виктории.

Напомним, ранее Виктория Лопырева выбрала платье-бюстье цвета Барби для выхода на премию Fashion Awards в Дубае. Блондинка распустила роскошные локоны и дополнила образ принцессы сумочкой в виде молочного шара.

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