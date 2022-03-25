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«Собираемся в тесном кругу, поем»: Кудрявцева показала посиделки с Гордон

Катя Гордон представила публике свой новый талант.

«Собираемся в тесном кругу, поем»: Кудрявцева показала посиделки с Гордон
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Лера Кудрявцева давно не выкладывала в свои социальные сети развлекательный контент, признаваясь, что ей тяжело на душе. Однако сейчас ведущая все-таки решила позволить себе небольшую вечеринку.

В своем телеграме знаменитая блондинка разместила несколько кадров с посиделок, на которых отметилась с юристом и журналисткой Катей Гордон.

Подруга Леры Кудрявцевой не только развлекалась среди немногочисленной публики на тусовке, но и исполняла композиции с музыкантами. Как оказалось, она сама пишет песни.

Катя Гордон выступила вместе с музыкантами. Фото: t.me/lerakudryavtseva

«Как сказала Катюща Гордон: «Видимо, в этом сытом капитализме было много слепоты». Собираемся в тесном кругу, поем, думаем, мечтаем», — написала в своем телеграме Лера Кудрявцева.

Лера Кудрявцева.
Лера Кудрявцева. Фото: t.me/lerakudryavtseva

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