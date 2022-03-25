Правильный перекус: как приготовить бутерброды с крем-сыром
Видео
Что можно сделать на балконе: три крутые идеи
Видео

«Вот так получилось»: Волочкова в черном топе на тонких бретелях покрасовалась у белого рояля в гостиной с мужчиной

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась способностями своего гостя.

«Вот так получилось»: Волочкова в черном топе на тонких бретелях покрасовалась у белого рояля в гостиной с мужчиной
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Звезда балета Анастасия Волочкова поделилась в своем телеграм-канале красивым видео, которое сняла в гостиной своего особняка.

За белым роялем музицировал мужчина с пышной шевелюрой. Им оказался стилист Роман Спектр, который накануне был гостем балерины.

Анастасия Волочкова стояла рядом с роялем. Она облачилась в черный топ на тонких бретелях и брюки цвета прокисшей малины.

«Вот так получилось, Роман мне не только волосы покрасил и полечил. Но еще и музыкальная гостиная Анастасии Волочковой сегодня освещена прекрасным светом», — поделилась Анастасия Волочкова.

Романа она назвала поющим стилистом, превратившим ее гостиную в музыкальную.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия Волочковадругой мужчинаособнякстилист