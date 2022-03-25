Смелое сочетание: Ксения Бородина скомбинировала клетчатый пиджак с юбкой в гусиную лапку

Бывшая жена Курбана Омарова — Ксения Бородина — разместила в личном микроблоге кадры из рабочей гримерки. Знаменитость позировала у зеркала в наряде, сочетающем несколько принтов.

Брюнетка не стала останавливаться на одном дизайне и решила смиксовать сразу несколько принтов. Бородина выбрала принты «клетка» и «гусиная лапка». Ксения отдала предпочтение серому удлиненному жакету в золотистую клетку. Под него телеведущая надела песочную водолазку. Бородина дополнила наряд мини-юбкой с принтом «гусиная лапка».

В качестве аксессуаров у телеведущей были золотые часы Rolex и браслет Cartier.

Напомним, ранее Ксения Бородина в пальто с принтом pied-de-poule потанцевала с подругами по дороге в ресторан. А в самом заведении телеведущая осталась в черном боди с замком на груди и эффектом татуировок.

После сытного ужина в дорогом ресторане Бородина отправилась в свою новую квартиру, которую подарила себе на день рождения.

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