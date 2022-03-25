«Караулила детей возле школы»: Юлия Салибекова потроллила Тиграна после его публичных жалоб

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова высмеяла мужа, с которым разведется через несколько дней.

Экс-участник «Дома-2» Тигран Салибеков в микроблоге пожаловался на жену, рассказав подписчикам, что та настраивает сыновей против него. Мальчики якобы из-за этого не хотят общаться с отцом.

Тигран Салибеков рассказал, что караулил около школы старшего сына Эльдара, но тот так и не вышел. Публикацию Тигран сопроводил снимком с младшим наследником Багратом, который признался, что любит папу и скучает по нему.

Юлия Салибекова после этого жестко высмеяла мужа и нерадивого отца, который даже не знает, что в школе сейчас каникулы и «караулить» там никакого смысла нет.

Юлия Салибекова поделилась снимком с малышом Багратом, который сделала в детском саду, и потроллила Тиграна.

«Караулила детей возле школы, но не смогла выцепить. Слава богу, хоть к Багратику зашла. Прошептала на ушко: «Я тебя люблю». Он ответил: «Я тоже тебя люблю, мамочка», — написала под фото Юлия Салибекова.

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