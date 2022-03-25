«Зовут его Венечка»: Рудова впервые показала своего «любимого мужчину»

Участница шоу «Звезды в Африке» Наталья Рудова ответила на вопросы своих подписчиков в «Телеграме».

Актриса хоть и активно показывает свою жизнь в социальных сетях, никогда не демонстрирует на своих страничках бойфрендов. Поэтому одним из первых вопросов от фолловеров стал: «У вас есть любимы мужчина?» К восторгу публики она ответила положительно, но оказалось, что в ее ответе был подвох.

«Есть, ему 14 годиков и зовут его Венечка. Мой тойчик», — написала Наталья Рудова.

И выставила видео с маленькой собачкой. Похоже, что актриса все-таки свободна или не хочет говорить с поклонниками на эту тему.

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