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«Зовут его Венечка»: Рудова впервые показала своего «любимого мужчину»

Наталья Рудова не любит афишировать частную жизнь.

«Зовут его Венечка»: Рудова впервые показала своего «любимого мужчину»
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Участница шоу «Звезды в Африке» Наталья Рудова ответила на вопросы своих подписчиков в «Телеграме».

Актриса хоть и активно показывает свою жизнь в социальных сетях, никогда не демонстрирует на своих страничках бойфрендов. Поэтому одним из первых вопросов от фолловеров стал: «У вас есть любимы мужчина?» К восторгу публики она ответила положительно, но оказалось, что в ее ответе был подвох.

Наталья Рудова.
Наталья Рудова. Фото: соцсети

«Есть, ему 14 годиков и зовут его Венечка. Мой тойчик», — написала Наталья Рудова.

И выставила видео с маленькой собачкой. Похоже, что актриса все-таки свободна или не хочет говорить с поклонниками на эту тему.

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