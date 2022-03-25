Хотели вы этого или нет: внук Пугачевой показал накачанный торс в России

Никита Пресняков вместе с женой Аленой остается в Москве.

В тот момент пока Алла Пугачева с Максимом Галкиным пребывают в Израиле, старший внук Примадонны Никита Пресняков предпочитает оставаться в России.

Отдыхать он тоже решил на отечественном курорте — в Сочи, устроив себе фрирайд на сноуборде.

А теперь музыкант решил порадовать публику своим обнаженным торсом, который, впрочем, оказался весьма недурен. Знаменитого папу, Владимира Преснякова, точно в количестве кубиков перещеголял.

«Ник Прес немного подкачал пресс», — подписал обнародованный в «Телеграме» кадр Никита Пресняков.

Отметим, что мама артиста Кристина Орбакайте, несмотря на наличие американского гражданства и недвижимости в Майами, тоже сейчас находится в России. Звезда активно гастролирует.

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